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Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка

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Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 1
Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 2
Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 3
Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 4
Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlita
Альбом (сингл)
Sentimental
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 2
  • Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 3
  • Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 4
  • Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429197105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlita
Альбом (сингл)
Sentimental
Жанр
House
Трек-лист
Trouble Symphony, Planet Blue, The Moment, TV Disco, Wish You Knew, Falling, Wait For You, What You Need, Forever Baby, Comme ?a Voce, Time, Little Things
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка

«Sentimental» — дебютный альбом турецко-итальянского диджея и продюсера Карлиты (настоящее имя Карла Фрайман), выпущенный 15 ноября 2024 года на лейбле Ninja Tune.

Отзывы о товаре Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429197105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlita
Альбом (сингл)
Sentimental
Жанр
House
Трек-лист
Trouble Symphony, Planet Blue, The Moment, TV Disco, Wish You Knew, Falling, Wait For You, What You Need, Forever Baby, Comme ?a Voce, Time, Little Things
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Sentimental» — дебютный альбом турецко-итальянского диджея и продюсера Карлиты (настоящее имя Карла Фрайман), выпущенный 15 ноября 2024 года на лейбле Ninja Tune.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlita - Sentimental (coloured) (5054429197105) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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