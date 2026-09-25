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Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка

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Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото 1
Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото 2
Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Darkside
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401211505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Darkside
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
SLAU, S.N.C., Are You Tired? (Keep On Singing), Graucha Max, Americans References, Heavy Is Good For This, Hell Suite (Part I), Hell Suite (Part II), Sin El Sol No Hay Nada
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: SLAU, S.N.C., Are You Tired? (Keep On Singing), Graucha Max, Americans References, Heavy Is Good For This, Hell Suite (Part I), Hell Suite (Part II), Sin El Sol No Hay Nada



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401211505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Darkside
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
SLAU, S.N.C., Are You Tired? (Keep On Singing), Graucha Max, Americans References, Heavy Is Good For This, Hell Suite (Part I), Hell Suite (Part II), Sin El Sol No Hay Nada
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: SLAU, S.N.C., Are You Tired? (Keep On Singing), Graucha Max, Americans References, Heavy Is Good For This, Hell Suite (Part I), Hell Suite (Part II), Sin El Sol No Hay Nada


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkside - Nothing (coloured) (0191401211505) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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