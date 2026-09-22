Память оперативная Apacer DDR4 32GB 3200MHz (AS32GGB32CSBBGH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer DDR4 32GB 3200MHz (AS32GGB32CSBBGH)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужен надежный баланс между емкостью и скоростью. Он отлично подойдет для сборки мощного домашнего или игрового ПК, а также для модернизации существующей системы, где требуется уверенная работа в многозадачном режиме. С таким объемом вы сможете комфортно работать с большим количеством вкладок в браузере, вести монтаж видео в разрешении Full HD или 2K, а также играть в современные проекты без опасений о нехватке памяти, тогда как для сложного 3D-рендеринга или профессиональных рабочих станций может потребоваться еще больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокие частоты и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно с материнскими платами для настольных ПК, оснащенными соответствующими слотами. Для ноутбуков или компактных систем (NUC, мини-ПК) потребуется память формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным показателем для платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на отзывчивость системы, скорость загрузки уровней в играх и производительность в приложениях, чувствительных к скорости памяти, таких как архиваторы или некоторые профессиональные пакеты. Для подавляющего большинства пользователей связка 32 ГБ и 3200 МГц станет оптимальным решением с долгосрочным запасом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Важными параметрами, определяющими быстродействие памяти, являются тайминги, которые у данной модели составляют CL22. Эти значения описывают латентность, то есть задержки при обращении к данным. Комбинация частоты 3200 МГц и таймингов CL22 предлагает хороший баланс производительности и доступности. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы, избавляя от ручных настроек. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее) совместно с чипсетами, поддерживающими DDR4. Ключевой момент - необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и официально поддерживает работу памяти на частоте 3200 МГц. На некоторых старых платформах или с базовыми чипсетами для достижения такой частоты может потребоваться активация профиля XMP и, в редких случаях, обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое микросхемами памяти в процессе работы, особенно при высокой нагрузке. Это способствует стабильности системы и долговечности комплекта. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с высокой вероятностью не создаст конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка или RGB-освещение у данной модели отсутствуют, что делает ее отличным выбором для минималистичных и практичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, используя всего один модуль. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, через один (например, слоты A2 и B2), что подробно описано в руководстве пользователя платы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с более старыми платформами под DDR3 или новыми под DDR5, механически установить модуль в неподходящий слот невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти (отличными по объему, частоте или таймингам) система может перейти в одноканальный режим или работать на наихудших общих параметрах. Этот комплект идеально подойдет тем, кто собирает сбалансированный ПК для игр и работы и ценит надежность без излишеств в виде подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужен надежный баланс между емкостью и скоростью. Он отлично подойдет для сборки мощного домашнего или игрового ПК, а также для модернизации существующей системы, где требуется уверенная работа в многозадачном режиме. С таким объемом вы сможете комфортно работать с большим количеством вкладок в браузере, вести монтаж видео в разрешении Full HD или 2K, а также играть в современные проекты без опасений о нехватке памяти, тогда как для сложного 3D-рендеринга или профессиональных рабочих станций может потребоваться еще больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокие частоты и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно с материнскими платами для настольных ПК, оснащенными соответствующими слотами. Для ноутбуков или компактных систем (NUC, мини-ПК) потребуется память формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным показателем для платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на отзывчивость системы, скорость загрузки уровней в играх и производительность в приложениях, чувствительных к скорости памяти, таких как архиваторы или некоторые профессиональные пакеты. Для подавляющего большинства пользователей связка 32 ГБ и 3200 МГц станет оптимальным решением с долгосрочным запасом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Важными параметрами, определяющими быстродействие памяти, являются тайминги, которые у данной модели составляют CL22. Эти значения описывают латентность, то есть задержки при обращении к данным. Комбинация частоты 3200 МГц и таймингов CL22 предлагает хороший баланс производительности и доступности. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы, избавляя от ручных настроек. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее) совместно с чипсетами, поддерживающими DDR4. Ключевой момент - необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и официально поддерживает работу памяти на частоте 3200 МГц. На некоторых старых платформах или с базовыми чипсетами для достижения такой частоты может потребоваться активация профиля XMP и, в редких случаях, обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое микросхемами памяти в процессе работы, особенно при высокой нагрузке. Это способствует стабильности системы и долговечности комплекта. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с высокой вероятностью не создаст конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка или RGB-освещение у данной модели отсутствуют, что делает ее отличным выбором для минималистичных и практичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, используя всего один модуль. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, через один (например, слоты A2 и B2), что подробно описано в руководстве пользователя платы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с более старыми платформами под DDR3 или новыми под DDR5, механически установить модуль в неподходящий слот невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти (отличными по объему, частоте или таймингам) система может перейти в одноканальный режим или работать на наихудших общих параметрах. Этот комплект идеально подойдет тем, кто собирает сбалансированный ПК для игр и работы и ценит надежность без излишеств в виде подсветки.
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