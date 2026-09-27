Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 16GB (2x8GB), 3600MHz, CL20, DIMM, с радиатором, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для творческих задач. Двухмодульный набор общим объемом 16 ГБ с высокой частотой 3600 МГц обеспечит плавный геймплей в современных проектах и высокую отзывчивость системы при монтаже видео, работе с графикой или активной многозадачности с десятками вкладок браузера. Он представляет собой отличный баланс между производительностью и ценой, выходя за рамки базовых офисных конфигураций, но не требуя чрезмерных инвестиций, как топовые оверклокерские решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули стандарта DDR4, которые устанавливаются исключительно в соответствующие слоты материнских плат для настольных ПК форм-фактора DIMM. Это поколение памяти остается актуальным для огромного парка систем на платформах Intel и AMD предыдущих лет, предлагая отличное соотношение цены и скорости. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами под DDR3 или новейшую DDR5, поэтому совместимость с вашей материнской платой нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме дает 16 ГБ - комфортный объем для большинства современных задач. Рабочая частота 3600 МГц заметно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях - в ускорении операций с большими массивами данных, что особенно оценят пользователи, работающие с инженерным софтом или монтажом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL20, что указывает на задержку между запросом и получением данных. В связке с высокой частотой 3600 МГц такие тайминги обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленной частоте модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.35 В) в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR4 совместимы с большинством настольных материнских плат, имеющих соответствующие слоты, и процессорами Intel Core и AMD Ryzen последних поколений. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима достаточно современная платформа: для Intel это, как правило, чипсеты серии Z или B начиная с определенного поколения, а для AMD - платы на чипсетах B550, X570 и новее. Всегда стоит проверять список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновлять BIOS до последней версии для лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности системы. Важной особенностью является адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с другими компонентами сборки через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания целостного визуального образа. При установке стоит учесть высоту планок с радиаторами, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем вы захотите расширить объем до 32 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для максимальной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением памяти: эти модули DDR4 не подойдут для плат, рассчитанных только на DDR3 или DDR5. Высокая частота 3600 МГц может не поддерживаться более старыми или бюджетными материнскими платами, которые могут ограничить скорость стандартными значениями, например, 2933 или 3200 МГц. Перед выбором убедитесь, что ваша платформа поддерживает нужный объем, частоту и XMP-профили. Этот комплект - отличный выбор для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную и стильную систему на DDR4; тем, кто нуждается в объеме более 16 ГБ для профессиональных задач, стоит сразу рассмотреть комплекты 2x16 ГБ.