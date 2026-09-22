Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow
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Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724532
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
150
Описание товара Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow
Желтые пигментные чернила NVP являются надежной альтернативой оригинальным контейнерам Epson для тех, кто ищет баланс между ценой и долговечностью документов. Формула красителя химически стабильна, полностью адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки (Epson Micro Piezo и PrecisionCore) и гарантирует отсутствие засоров при регулярном использовании техники. Удобная форма флакона позволяет долить краску в резервуар аккуратно и без лишних усилий.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Желтые пигментные чернила NVP являются надежной альтернативой оригинальным контейнерам Epson для тех, кто ищет баланс между ценой и долговечностью документов. Формула красителя химически стабильна, полностью адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки (Epson Micro Piezo и PrecisionCore) и гарантирует отсутствие засоров при регулярном использовании техники. Удобная форма флакона позволяет долить краску в резервуар аккуратно и без лишних усилий.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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