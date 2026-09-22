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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723634
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роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
96x302x262.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х19
Вес, кг.
5.3
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800
Archer BE800
BE19000 Трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 7
Новое поколение маршрутизаторов Wi-Fi : высокая производительность Wi-Fi 7, молниеносное проводное соединение, совершенно новый дизайн и LED-дисплей.
Молниеносный трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью 19 Гбит/с : позволяет вашим устройствам работать на полной скорости. Наслаждайтесь плавной потоковой передачей 4K/8K, захватывающими играми AR/VR и молниеносной загрузкой.
Многоканальная работа (MLO) : увеличивает пропускную способность, уменьшает задержку и повышает надежность новых приложений.
Комбо-порт 10G : 1 комбинированный порт WAN/LAN 10 Гбит/с Ethernet/Fiber + 1 порт WAN/LAN 10 Гбит/с + 4 порта 2,5 Гбит/с + 1 порт USB 3.0 обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность.
Максимальное покрытие : запатентованная оптимизация Wi-Fi и 8 оптимально расположенных антенн вместе с Beamforming обеспечивают большую пропускную способность, более прочные и надежные соединения и меньше помех.
Совместимость с EasyMesh : работает с маршрутизаторами EasyMesh и расширителями диапазона для формирования бесшовной сети Wi-Fi по всему дому, предотвращая падения и задержки при переходе между сигналами.
TP-Link HomeShield : повышенная безопасность защищает от новейших киберугроз.
Легко использовать : удобно управляйте всем с помощью приложения Tether и визуально отображайте время, погоду и забавную графику на LED-дисплее.
Отличная совместимость : работает со всеми поколениями и устройствами Wi-Fi и всеми интернет-провайдерами.
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
96x302x262.5
Страна производитель
Китай
Описание
Archer BE800
BE19000 Трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 7
Новое поколение маршрутизаторов Wi-Fi : высокая производительность Wi-Fi 7, молниеносное проводное соединение, совершенно новый дизайн и LED-дисплей.
Молниеносный трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью 19 Гбит/с : позволяет вашим устройствам работать на полной скорости. Наслаждайтесь плавной потоковой передачей 4K/8K, захватывающими играми AR/VR и молниеносной загрузкой.
Многоканальная работа (MLO) : увеличивает пропускную способность, уменьшает задержку и повышает надежность новых приложений.
Комбо-порт 10G : 1 комбинированный порт WAN/LAN 10 Гбит/с Ethernet/Fiber + 1 порт WAN/LAN 10 Гбит/с + 4 порта 2,5 Гбит/с + 1 порт USB 3.0 обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность.
Максимальное покрытие : запатентованная оптимизация Wi-Fi и 8 оптимально расположенных антенн вместе с Beamforming обеспечивают большую пропускную способность, более прочные и надежные соединения и меньше помех.
Совместимость с EasyMesh : работает с маршрутизаторами EasyMesh и расширителями диапазона для формирования бесшовной сети Wi-Fi по всему дому, предотвращая падения и задержки при переходе между сигналами.
TP-Link HomeShield : повышенная безопасность защищает от новейших киберугроз.
Легко использовать : удобно управляйте всем с помощью приложения Tether и визуально отображайте время, погоду и забавную графику на LED-дисплее.
Отличная совместимость : работает со всеми поколениями и устройствами Wi-Fi и всеми интернет-провайдерами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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