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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
18656 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723634
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE19000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
18656 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
VLAN, UPnP, QoS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
96x302x262.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х19
Вес, кг.
5.3

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800

Archer BE800 BE19000 Трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 7 Новое поколение маршрутизаторов Wi-Fi : высокая производительность Wi-Fi 7, молниеносное проводное соединение, совершенно новый дизайн и LED-дисплей. Молниеносный трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью 19 Гбит/с : позволяет вашим устройствам работать на полной скорости. Наслаждайтесь плавной потоковой передачей 4K/8K, захватывающими играми AR/VR и молниеносной загрузкой. Многоканальная работа (MLO) : увеличивает пропускную способность, уменьшает задержку и повышает надежность новых приложений. Комбо-порт 10G : 1 комбинированный порт WAN/LAN 10 Гбит/с Ethernet/Fiber + 1 порт WAN/LAN 10 Гбит/с + 4 порта 2,5 Гбит/с + 1 порт USB 3.0 обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Максимальное покрытие : запатентованная оптимизация Wi-Fi и 8 оптимально расположенных антенн вместе с Beamforming обеспечивают большую пропускную способность, более прочные и надежные соединения и меньше помех. Совместимость с EasyMesh : работает с маршрутизаторами EasyMesh и расширителями диапазона для формирования бесшовной сети Wi-Fi по всему дому, предотвращая падения и задержки при переходе между сигналами. TP-Link HomeShield : повышенная безопасность защищает от новейших киберугроз. Легко использовать : удобно управляйте всем с помощью приложения Tether и визуально отображайте время, погоду и забавную графику на LED-дисплее. Отличная совместимость : работает со всеми поколениями и устройствами Wi-Fi и всеми интернет-провайдерами.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE800




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE19000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
18656 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
5
Развернуть
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
VLAN, UPnP, QoS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
96x302x262.5
Страна производитель
Китай
Описание
Archer BE800 BE19000 Трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 7 Новое поколение маршрутизаторов Wi-Fi : высокая производительность Wi-Fi 7, молниеносное проводное соединение, совершенно новый дизайн и LED-дисплей. Молниеносный трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью 19 Гбит/с : позволяет вашим устройствам работать на полной скорости. Наслаждайтесь плавной потоковой передачей 4K/8K, захватывающими играми AR/VR и молниеносной загрузкой. Многоканальная работа (MLO) : увеличивает пропускную способность, уменьшает задержку и повышает надежность новых приложений. Комбо-порт 10G : 1 комбинированный порт WAN/LAN 10 Гбит/с Ethernet/Fiber + 1 порт WAN/LAN 10 Гбит/с + 4 порта 2,5 Гбит/с + 1 порт USB 3.0 обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Максимальное покрытие : запатентованная оптимизация Wi-Fi и 8 оптимально расположенных антенн вместе с Beamforming обеспечивают большую пропускную способность, более прочные и надежные соединения и меньше помех. Совместимость с EasyMesh : работает с маршрутизаторами EasyMesh и расширителями диапазона для формирования бесшовной сети Wi-Fi по всему дому, предотвращая падения и задержки при переходе между сигналами. TP-Link HomeShield : повышенная безопасность защищает от новейших киберугроз. Легко использовать : удобно управляйте всем с помощью приложения Tether и визуально отображайте время, погоду и забавную графику на LED-дисплее. Отличная совместимость : работает со всеми поколениями и устройствами Wi-Fi и всеми интернет-провайдерами.


Теги товара: Mesh роутеры
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Отзывы


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