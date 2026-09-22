Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro
**Маршрутизатор TP-LINK Archer AX72 Pro AX5400** — это двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6, который обеспечит высокоскоростной и стабильный интернет для всех ваших устройств. **Основные характеристики:** * **Wi-Fi 6:** новейший стандарт беспроводной связи, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность по сравнению с предыдущими поколениями. * **Двухдиапазонный:** поддерживает работу в двух диапазонах частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет оптимально распределить нагрузку и обеспечить более стабильное соединение. * **Высокая скорость:** максимальная скорость до 5400 Мбит/с (4 потоков) позволяет одновременно подключать множество устройств без потери качества связи. **Преимущества:** * **Мощная антенна:** обеспечивает стабильный сигнал на большом расстоянии и в разных комнатах. * **Поддержка MU-MIMO:** позволяет нескольким устройствам одновременно получать данные, что ускоряет работу сети. * **Простая настройка:** интуитивно понятный интерфейс и пошаговые инструкции помогут быстро настроить роутер. **Archer AX72 Pro** — это идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость, стабильность и безопасность интернет-соединения.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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