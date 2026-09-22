Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB110-4G
Роутер Mercusys MB110-4G располагает слотом для SIM-карты и допускает передачу данных по мобильным сетям поколений 3G и 4G. Беспроводной маршрутизатор в белом корпусе будет оптимален в ситуациях, когда установить кабельное подключение к Интернету нет возможности. Также он может применяться как резервное средство обеспечения интернет-соединения. Устройство поддерживает передачу данных по сетям мобильных провайдеров на скоростях до 150 МБит/сек. Для подключения к Интернету клиентских устройств в количестве до 32 шт. маршрутизатор Mercusys MB110-4G использует Wi-Fi. Для беспроводного подключения используется диапазон частот 2.4 ГГц, так что скорость соединения по Wi-Fi-сети ограничена 300 МБит/сек. Настройку рабочих параметров устройства вы сможете осуществить через Web-интерфейс.
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