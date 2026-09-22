Описание товара Видеокарта MSI RTX 5080 16G SHADOW 3X OC

MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх и профессиональных задачах. Она сочетает в себе передовые технологии, такие как 5-е поколение тензорных ядер, 4-е поколение ядер для трассировки лучей и оптимизированные потоковые мультипроцессоры, что делает её идеальным выбором для апгрейда или сборки мощного игрового ПК. Высокая производительность благодаря 5-му поколению тензорных ядер Тензорные ядра 5-го поколения обеспечивают ускорение задач, связанных с искусственным интеллектом, включая поддержку FP4 и DLSS 4. Это позволяет значительно повысить производительность в играх, улучшая качество изображения и обеспечивая плавный геймплей даже на высоких настройках графики. DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) использует ИИ для масштабирования изображения, что особенно полезно в играх с высоким разрешением. Оптимизированные потоковые мультипроцессоры для нейронных шейдеров Новые потоковые мультипроцессоры видеокарты оптимизированы для работы с нейронными шейдерами, что делает её идеальной для современных игр и приложений, использующих сложные графические эффекты. Это обеспечивает более высокую производительность и реалистичность в визуализации, что особенно важно для геймеров и создателей контента. 4-е поколение ядер для трассировки лучей: реалистичная графика С 4-м поколением ядер для трассировки лучей видеокарта способна обрабатывать мегагеометрию, что позволяет создавать невероятно детализированные и реалистичные сцены. Трассировка лучей обеспечивает точное моделирование света, теней и отражений, что делает игры и визуальные проекты ещё более immersive. 16 ГБ видеопамяти: запас для будущих задач Объём видеопамяти в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для работы с современными играми и приложениями, требующими высокой производительности. Это особенно важно для игр с высоким разрешением (4K и выше), а также для задач, связанных с 3D-моделированием, рендерингом и работой с ИИ. Предварительный разгон и эффективное охлаждение Видеокарта поставляется с заводским разгоном (OC), что обеспечивает дополнительный прирост производительности по сравнению с базовыми моделями. Система охлаждения SHADOW 3X гарантирует стабильную работу даже под высокой нагрузкой, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальную температуру. Идеальный выбор для апгрейда или сборки ПК MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC — это отличное решение для тех, кто хочет собрать мощный игровой ПК или обновить существующий. Она сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и надёжность, что делает её идеальной для геймеров, энтузиастов и профессионалов.