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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7

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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 1
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 2
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 3
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 4
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 5
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 5
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733052
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
333
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х11
Вес, кг.
2.44

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7

MAXSUN представляет свою новейшую видеокарту, оснащенную передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080. Это мощное решение для энтузиастов, геймеров и специалистов, нуждающихся в высокопроизводительных вычислениях и графике. Видеокарта обладает следующими выдающимися характеристиками: - **Графический процессор:** GeForce RTX 5080 от NVIDIA, обеспечивающий невероятную производительность и реалистичную графику. - **Объем видеопамяти:** 16 ГБ ультрабыстрой GDDR6, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных и текстур. - **Частота графического процессора:** Впечатляющие 2295 МГц гарантируют стабильную работу даже в самых требовательных приложениях. - **Частота видеопамяти:** С невероятной скоростью в 30000 МГц, загрузка и обработка данных становятся молниеносными. - **Поддержка до 4 мониторов:** Расширьте свой рабочий или игровой процесс на несколько экранов без потери качества. - **Максимальное разрешение:** Вы получите удовольствие от четкости и детализации в разрешении до 7680x4320. - **Охлаждение:** Активная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру работы, предотвращая перегрев. - **Техпроцесс:** 5 нм, что повышает эффективность и снижает энергопотребление. - **Разрядность шины памяти:** 256 bit, что способствует высокой скорости передачи данных. - **Интерфейс:** PCI-E 5.0 для максимальной пропускной способности и скорости обмена данными с системой. - **Разъемы:** Оснащена современными HDMI и DisplayPort, предоставляя гибкость подключения к различным устройствам. - **Длина видеокарты (PCB):** 333 мм, что позволяет установить её в большинство современных корпусов. Эта видеокарта создана для тех, кто ценит качество, производительность и надежность. Независимо от того, используете ли вы её для игр, работы или творчества, MAXSUN GeForce RTX 5080 обеспечит превосходные результаты.

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
333
Страна производитель
Китай
Описание
MAXSUN представляет свою новейшую видеокарту, оснащенную передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080. Это мощное решение для энтузиастов, геймеров и специалистов, нуждающихся в высокопроизводительных вычислениях и графике. Видеокарта обладает следующими выдающимися характеристиками: - **Графический процессор:** GeForce RTX 5080 от NVIDIA, обеспечивающий невероятную производительность и реалистичную графику. - **Объем видеопамяти:** 16 ГБ ультрабыстрой GDDR6, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных и текстур. - **Частота графического процессора:** Впечатляющие 2295 МГц гарантируют стабильную работу даже в самых требовательных приложениях. - **Частота видеопамяти:** С невероятной скоростью в 30000 МГц, загрузка и обработка данных становятся молниеносными. - **Поддержка до 4 мониторов:** Расширьте свой рабочий или игровой процесс на несколько экранов без потери качества. - **Максимальное разрешение:** Вы получите удовольствие от четкости и детализации в разрешении до 7680x4320. - **Охлаждение:** Активная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру работы, предотвращая перегрев. - **Техпроцесс:** 5 нм, что повышает эффективность и снижает энергопотребление. - **Разрядность шины памяти:** 256 bit, что способствует высокой скорости передачи данных. - **Интерфейс:** PCI-E 5.0 для максимальной пропускной способности и скорости обмена данными с системой. - **Разъемы:** Оснащена современными HDMI и DisplayPort, предоставляя гибкость подключения к различным устройствам. - **Длина видеокарты (PCB):** 333 мм, что позволяет установить её в большинство современных корпусов. Эта видеокарта создана для тех, кто ценит качество, производительность и надежность. Независимо от того, используете ли вы её для игр, работы или творчества, MAXSUN GeForce RTX 5080 обеспечит превосходные результаты.
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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