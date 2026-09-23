Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX5080 iCraft OC16G AIGA Plus//RTX5080 HDMI, 3*DP, 16G, D7
MAXSUN представляет свою новейшую видеокарту, оснащенную передовым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080. Это мощное решение для энтузиастов, геймеров и специалистов, нуждающихся в высокопроизводительных вычислениях и графике. Видеокарта обладает следующими выдающимися характеристиками: - **Графический процессор:** GeForce RTX 5080 от NVIDIA, обеспечивающий невероятную производительность и реалистичную графику. - **Объем видеопамяти:** 16 ГБ ультрабыстрой GDDR6, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных и текстур. - **Частота графического процессора:** Впечатляющие 2295 МГц гарантируют стабильную работу даже в самых требовательных приложениях. - **Частота видеопамяти:** С невероятной скоростью в 30000 МГц, загрузка и обработка данных становятся молниеносными. - **Поддержка до 4 мониторов:** Расширьте свой рабочий или игровой процесс на несколько экранов без потери качества. - **Максимальное разрешение:** Вы получите удовольствие от четкости и детализации в разрешении до 7680x4320. - **Охлаждение:** Активная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру работы, предотвращая перегрев. - **Техпроцесс:** 5 нм, что повышает эффективность и снижает энергопотребление. - **Разрядность шины памяти:** 256 bit, что способствует высокой скорости передачи данных. - **Интерфейс:** PCI-E 5.0 для максимальной пропускной способности и скорости обмена данными с системой. - **Разъемы:** Оснащена современными HDMI и DisplayPort, предоставляя гибкость подключения к различным устройствам. - **Длина видеокарты (PCB):** 333 мм, что позволяет установить её в большинство современных корпусов. Эта видеокарта создана для тех, кто ценит качество, производительность и надежность. Независимо от того, используете ли вы её для игр, работы или творчества, MAXSUN GeForce RTX 5080 обеспечит превосходные результаты.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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