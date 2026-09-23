Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5080AERO OC-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16Gb 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735256
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**Видеокарта Gigabyte RTX5080 AERO OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL**
Видеокарта Gigabyte RTX5080 AERO OC — это мощное устройство, предназначенное для использования в компьютерах и ноутбуках. Она обеспечивает высокую производительность и позволяет запускать самые требовательные игры и приложения без задержек и сбоев.
**Основные характеристики:**
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR7.
* **Ширина шины памяти:** 256 бит.
* **Разъёмы:** 3 порта DisplayPort и HDMI.
* **Охлаждение:** 3 вентилятора.
* **Форм-фактор:** SFF (Small Form Factor).
* **Технология:** RTX (Ray Tracing).
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров, дизайнеров, видеоредакторов и всех, кто нуждается в высокой производительности для работы с графикой и видео.
**Видеокарта Gigabyte RTX5080 AERO OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL**
Видеокарта Gigabyte RTX5080 AERO OC — это мощное устройство, предназначенное для использования в компьютерах и ноутбуках. Она обеспечивает высокую производительность и позволяет запускать самые требовательные игры и приложения без задержек и сбоев.
**Основные характеристики:**
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR7.
* **Ширина шины памяти:** 256 бит.
* **Разъёмы:** 3 порта DisplayPort и HDMI.
* **Охлаждение:** 3 вентилятора.
* **Форм-фактор:** SFF (Small Form Factor).
* **Технология:** RTX (Ray Tracing).
Эта видеокарта идеально подходит для геймеров, дизайнеров, видеоредакторов и всех, кто нуждается в высокой производительности для работы с графикой и видео.
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5080AERO OC-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16Gb 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5080AERO OC-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16Gb 256bit GDDR7 2730/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret