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Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black

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Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 6
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 7
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 8
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 9
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 10
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 11
Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
4
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
4000
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723387
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Количество SIM-карт
4
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
354

Описание товара Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black

Сотовый телефон BQ 2835 Torch синхронизируется с беспроводной гарнитурой с помощью интерфейса Bluetooth 3.0. Конфигурацией черного пластикового корпуса предусмотрен слот для установки microSD-карты и расширения памяти до 32 ГБ. Слушать треки и смотреть видеоролики можно через MP3- и видеоплеер. Сотовый телефон BQ 2835 Torch оборудован аккумулятором емкостью 4000 мАч, который поддерживает функцию Power-Bank для подзарядки смартфона, наушников, планшета. Режим виброзвонка не позволяет пропустить вызов в шумном помещении. Данные транслируются на 2.8-дюймовый цветной дисплей в разрешении 240x320 писклей.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2835 Torch Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Количество SIM-карт
4
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Развернуть
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2835 Torch синхронизируется с беспроводной гарнитурой с помощью интерфейса Bluetooth 3.0. Конфигурацией черного пластикового корпуса предусмотрен слот для установки microSD-карты и расширения памяти до 32 ГБ. Слушать треки и смотреть видеоролики можно через MP3- и видеоплеер. Сотовый телефон BQ 2835 Torch оборудован аккумулятором емкостью 4000 мАч, который поддерживает функцию Power-Bank для подзарядки смартфона, наушников, планшета. Режим виброзвонка не позволяет пропустить вызов в шумном помещении. Данные транслируются на 2.8-дюймовый цветной дисплей в разрешении 240x320 писклей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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