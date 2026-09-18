Мобильный телефон MAXVI K15n BLUE
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
120
Габариты
134x57x14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон MAXVI K15n BLUE
Мобильный телефон Maxvi K15n- это улучшенная версия бестселлера – модели Maxvi K15. Добавлена камера 0,5 Mpx, и увеличена ёмкость аккумулятора с 1000 мАч до 1400 мАч. Плюсом к этим улучшениям остались все преимущества модели К15: эргономичный корпус, яркий фонарик, большой дисплей с диагональю 2,8”, удобная клавиатура.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
120
Габариты
134x57x14 мм
Страна производитель
Китай
Мобильный телефон Maxvi K15n- это улучшенная версия бестселлера – модели Maxvi K15. Добавлена камера 0,5 Mpx, и увеличена ёмкость аккумулятора с 1000 мАч до 1400 мАч. Плюсом к этим улучшениям остались все преимущества модели К15: эргономичный корпус, яркий фонарик, большой дисплей с диагональю 2,8”, удобная клавиатура.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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