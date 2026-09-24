Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)
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Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб.
В наличии
Код товара: 723183
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7 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
30
Минимальная ширина обработки
30
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х31
Вес, кг.
8.4
Описание товара Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)
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Теги товара: С червячным редуктором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
30
Минимальная ширина обработки
30
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
31
Страна производитель
Китай
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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