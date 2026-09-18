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Культиватор электрический Champion EC750 купить с доставкой в Москве
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Культиватор электрический Champion EC750

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Культиватор электрический Champion EC750 - фото 1
Культиватор электрический Champion EC750 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор
  • Культиватор электрический Champion EC750 - фото 1
  • Культиватор электрический Champion EC750 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
7 550 руб.  9 438 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266016
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор
Высота, см
280
Максимальная ширина обработки
32
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х29
Вес, кг.
7.2

Описание товара Культиватор электрический Champion EC750

Электрический культиватор Champion EC750 с синхронным двигателем мощностью 750 Вт используется в парниках и теплицах. Оснащен металлическими фрезами и обрабатывает почву на глубину до 20 см. Отличается небольшим весом, поэтому легко переносится за ручку. Уровень шума относительно невысок. Ширина захвата составляет 32 см.



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Отзывы о товаре Культиватор электрический Champion EC750




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Культиватор
Высота, см
280
Максимальная ширина обработки
32
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
325
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический культиватор Champion EC750 с синхронным двигателем мощностью 750 Вт используется в парниках и теплицах. Оснащен металлическими фрезами и обрабатывает почву на глубину до 20 см. Отличается небольшим весом, поэтому легко переносится за ручку. Уровень шума относительно невысок. Ширина захвата составляет 32 см.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
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Отзывы


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