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Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 купить с доставкой в Москве
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Культиватор Patriot ELEKTRA 1000

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Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 1
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 2
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 3
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 4
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 5
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 6
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 7
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 8
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 9
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 10
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 11
Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 1
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 2
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 3
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 4
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 5
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 6
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 7
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 8
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 9
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 10
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 11
  • Культиватор Patriot ELEKTRA 1000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 420 руб.  12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217765
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
53
Глубина вспахивания
23 см
Глубина культивирования
18 см
Задний ход
нет
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
36
Мощность электрического двигателя
1000
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
36
Электростартер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х58х46
Вес, кг.
8.8

Описание товара Культиватор Patriot ELEKTRA 1000

Elektra 1000 - легкий электрический культиватор, предназначенный для рыхления и культивации почвы в закрытых помещениях теплиц и на садовом участке. Несмотря на малый вес, культиватор оснащен двигателем на 1кВт и прочным червячным редуктором. Комфорт в работе обеспечивают удобные эргономичные рукоятки. Для защиты от случайного старта пусковой курок снабжен предохранительной кнопкой. Благодаря компактным размерам культиватор займет в гараже не больше места, чем обычная лопата.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей

Отзывы о товаре Культиватор Patriot ELEKTRA 1000




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
53
Глубина вспахивания
23 см
Глубина культивирования
18 см
Задний ход
нет
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
36
Мощность электрического двигателя
1000
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
36
Развернуть
Электростартер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Elektra 1000 - легкий электрический культиватор, предназначенный для рыхления и культивации почвы в закрытых помещениях теплиц и на садовом участке. Несмотря на малый вес, культиватор оснащен двигателем на 1кВт и прочным червячным редуктором. Комфорт в работе обеспечивают удобные эргономичные рукоятки. Для защиты от случайного старта пусковой курок снабжен предохранительной кнопкой. Благодаря компактным размерам культиватор займет в гараже не больше места, чем обычная лопата.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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