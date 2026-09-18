Культиватор Patriot ELEKTRA 1000
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Характеристики
Тип товара
Культиваторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%8 420 руб. 12 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217765
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
53
Глубина вспахивания
23 см
Глубина культивирования
18 см
Задний ход
нет
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
36
Мощность электрического двигателя
1000
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
36
Электростартер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х58х46
Вес, кг.
8.8
Описание товара Культиватор Patriot ELEKTRA 1000
Elektra 1000 - легкий электрический культиватор, предназначенный для рыхления и культивации почвы в закрытых помещениях теплиц и на садовом участке. Несмотря на малый вес, культиватор оснащен двигателем на 1кВт и прочным червячным редуктором. Комфорт в работе обеспечивают удобные эргономичные рукоятки. Для защиты от случайного старта пусковой курок снабжен предохранительной кнопкой. Благодаря компактным размерам культиватор займет в гараже не больше места, чем обычная лопата.
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Теги товара: С червячным редуктором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
53
Глубина вспахивания
23 см
Глубина культивирования
18 см
Задний ход
нет
Количество фрез в комплекте
4
Максимальная ширина обработки
36
Мощность электрического двигателя
1000
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
36
Развернуть
Электростартер
нет
Страна производитель
Китай
Elektra 1000 - легкий электрический культиватор, предназначенный для рыхления и культивации почвы в закрытых помещениях теплиц и на садовом участке. Несмотря на малый вес, культиватор оснащен двигателем на 1кВт и прочным червячным редуктором. Комфорт в работе обеспечивают удобные эргономичные рукоятки. Для защиты от случайного старта пусковой курок снабжен предохранительной кнопкой. Благодаря компактным размерам культиватор займет в гараже не больше места, чем обычная лопата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
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