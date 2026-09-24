Top.Mail.Ru
Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Длина лезвия, мм
700
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х15х3
Вес, г.
860

Описание товара Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)

Пила ручная Stayer от бренда Kraftool разработана для надежности и комфорта в использовании. Полотно выполнено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и точность в работе. Двухкомпонентная рукоять гарантирует удобный и безопасный хват, снижая усталость в процессе пиления. Этот инструмент идеально подходит как для домашнего использования, так и для профессионалов, которым важна надежность и качество в каждой детали.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Длина лезвия, мм
700
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Stayer от бренда Kraftool разработана для надежности и комфорта в использовании. Полотно выполнено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и точность в работе. Двухкомпонентная рукоять гарантирует удобный и безопасный хват, снижая усталость в процессе пиления. Этот инструмент идеально подходит как для домашнего использования, так и для профессионалов, которым важна надежность и качество в каждой детали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098) - купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...