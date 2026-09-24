Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 723167
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Загружаем...
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Загружаем...
700 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина лезвия, мм
700
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х15х3
Вес, г.
860
Описание товара Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098)
Пила ручная Stayer от бренда Kraftool разработана для надежности и комфорта в использовании. Полотно выполнено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и точность в работе. Двухкомпонентная рукоять гарантирует удобный и безопасный хват, снижая усталость в процессе пиления. Этот инструмент идеально подходит как для домашнего использования, так и для профессионалов, которым важна надежность и качество в каждой детали.
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Бренд
Длина лезвия, мм
700
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Пила ручная Stayer от бренда Kraftool разработана для надежности и комфорта в использовании. Полотно выполнено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и точность в работе. Двухкомпонентная рукоять гарантирует удобный и безопасный хват, снижая усталость в процессе пиления. Этот инструмент идеально подходит как для домашнего использования, так и для профессионалов, которым важна надежность и качество в каждой детали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по пенобетону STAYER 700 мм (15098) - купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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