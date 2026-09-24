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Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23552) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23552)

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Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
трехкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23552)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
350
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
трехкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х11х4
Вес, г.
330

Описание товара Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23552)

Ножовка по дереву MATRIX 350 мм 23552 применяется для пиления древесины. Имеет трехгранную заточку зубьев. Рабочее полотно сделано из углеродистой стали твердостью 46-52 HRС. Отличается прочностью и долговечностью. Трехкомпонентная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая удобство и надежный хват.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23552)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
350
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
трехкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка по дереву MATRIX 350 мм 23552 применяется для пиления древесины. Имеет трехгранную заточку зубьев. Рабочее полотно сделано из углеродистой стали твердостью 46-52 HRС. Отличается прочностью и долговечностью. Трехкомпонентная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая удобство и надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23552) - стоимость товара 710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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