Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 500мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 611860
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х13х4
Вес, г.
360
Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 500мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР
Надежный и качественный инструмент с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез по мягкой и твердой древесине, фанере, ДСП, МДФ
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Надежный и качественный инструмент с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез по мягкой и твердой древесине, фанере, ДСП, МДФ
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 500мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 500мм,7TPI, закаленный зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР