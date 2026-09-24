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Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23553) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23553)

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Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
трехкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23553)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
трехкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х4
Вес, г.
413

Описание товара Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23553)

Ножовка по дереву Matrix PRO 23553 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с шагом 14 TPI и 3D-заточкой, с 3-компонентной рукояткой, предназначена для точных пильных работ с заготовками из древесины, фанеры и ДСП. Может выполнять продольное и поперечное пиление. Шаг зубьев составляет 14 TPI, что обеспечивает точность реза. 3D-заточка зубьев увеличивает производительность ножовки. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, а также пригодится в быту.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23553)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
трехкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка по дереву Matrix PRO 23553 с полотном длиной 400 мм, калеными зубьями с шагом 14 TPI и 3D-заточкой, с 3-компонентной рукояткой, предназначена для точных пильных работ с заготовками из древесины, фанеры и ДСП. Может выполнять продольное и поперечное пиление. Шаг зубьев составляет 14 TPI, что обеспечивает точность реза. 3D-заточка зубьев увеличивает производительность ножовки. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, а также пригодится в быту.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб 3D, 14 TPI, 3-комп. рук-ка, PRO Matrix (23553) – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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