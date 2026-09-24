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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50)

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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 1
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 2
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 3
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 4
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 5
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 1
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 2
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 3
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 4
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 5
  • Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723158
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
500 мм
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х13х4
Вес, г.
380

Описание товара Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50)

Пила ручная ЗУБР — надежный инструмент для самых разнообразных задач в строительстве и ремонте. Прочная стальная полотно обеспечивает высокую износостойкость и долговечность, что делает эту пилу отличным выбором для частого использования. Несмотря на отсутствие складного полотна, инструмент отличается удобством хранения и транспортировки благодаря оптимальной длине. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, который обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительной работе. Бренд ЗУБР известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что делает эту пилу верным помощником в вашем наборе инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
500 мм
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР — надежный инструмент для самых разнообразных задач в строительстве и ремонте. Прочная стальная полотно обеспечивает высокую износостойкость и долговечность, что делает эту пилу отличным выбором для частого использования. Несмотря на отсутствие складного полотна, инструмент отличается удобством хранения и транспортировки благодаря оптимальной длине. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, который обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительной работе. Бренд ЗУБР известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что делает эту пилу верным помощником в вашем наборе инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 500 мм, 5TPI, Профессионал (15075-50) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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