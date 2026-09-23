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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER купить с доставкой в Москве
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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER

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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х3
Вес, г.
415

Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER

Ножовка с 3-х гранным острозаточенным зубом обеспечивает быстрый и чистый рез в древесине твердых и мягких пород. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП, ламината



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Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка с 3-х гранным острозаточенным зубом обеспечивает быстрый и чистый рез в древесине твердых и мягких пород. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП, ламината


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 3D? 500мм, 7TPI, 3D зуб, точн.рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок из всех видов материалов, STAYER - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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