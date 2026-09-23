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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER купить с доставкой в Москве
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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER

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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х12х4
Вес, г.
400

Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER

Ножовка с универсальными зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает точный рез по древесине твердых и мягких пород. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.



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Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка с универсальными зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает точный рез по древесине твердых и мягких пород. Для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка универсальная (пила) ?Cobra 7? 500 мм, 7 TPI, универс. зуб, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, STAYER - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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