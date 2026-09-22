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Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 купить с доставкой в Москве
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Мультиметр цифровой Gigant GDM-2

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Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 1
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 2
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 3
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 4
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 5
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 6
  • Мультиметр цифровой Gigant GDM-2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722961
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип оборудования
мультиметр
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
185x88x54 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
510

Описание товара Мультиметр цифровой Gigant GDM-2

Измерительное оборудование бренда Gigant предназначено для точного и надежного измерения различных электрических величин. Этот прибор оснащен множеством функций, которые делают его незаменимым инструментом для профессиональных электриков и технических специалистов.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой Gigant GDM-2




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип оборудования
мультиметр
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Развернуть
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
185x88x54 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительное оборудование бренда Gigant предназначено для точного и надежного измерения различных электрических величин. Этот прибор оснащен множеством функций, которые делают его незаменимым инструментом для профессиональных электриков и технических специалистов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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