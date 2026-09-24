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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) купить с доставкой в Москве
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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)

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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 1
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 2
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 3
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 1
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 2
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 3
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
4 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Частота измерений
10-10М Гц
Питание
1x AAA, 2x AAA
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
165х83х23 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х6
Вес, г.
500

Описание товара Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)

Kraftool предлагает надежное и многофункциональное измерительное оборудование, предназначенное для профессионального и бытового использования. Это устройство сочетается в себе высокое качество и большой набор функций, необходимых для выполнения различных измерительных задач. Особенности: - Бренд: Kraftool - Диод-тест: обеспечивает проверку целостности диодов. - Режим «прозвонки»: для быстрого тестирования электрических цепей на короткое замыкание. - Измерение силы постоянного тока: позволяет измерять токовые показатели в цепи постоянного тока. - Измерение силы переменного тока: для точного определения токовых значений в цепи переменного тока. - Измерение постоянного/переменного напряжения: возможность измерения высоких значений до 1000 В постоянного и до 750 В переменного напряжения. - Измерение емкости: для определения емкостных характеристик конденсаторов. - Измерение сопротивления: помогает измерять сопротивление в цепи для диагностики ее состояния. - Максимальный измеряемый переменный ток: до 10 А. - Функция NCV (Non-Contact Voltage): позволяет выявлять наличие напряжения без непосредственного контакта. - Функция True RMS: обеспечивает точные измерения синусоидальных и не-синусоидальных сигналов. - Питание: устройство поддерживает питание от одной батарейки типа AAA и двух батареек типа AAA, обеспечивая длительное время работы. Такое оборудование незаменимо для электриков, инженеров и любых специалистов, работающих с электричеством, благодаря своей точности, надежности и обширному набору функций.

Отзывы о товаре Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Развернуть
Частота измерений
10-10М Гц
Питание
1x AAA, 2x AAA
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
165х83х23 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Kraftool предлагает надежное и многофункциональное измерительное оборудование, предназначенное для профессионального и бытового использования. Это устройство сочетается в себе высокое качество и большой набор функций, необходимых для выполнения различных измерительных задач. Особенности: - Бренд: Kraftool - Диод-тест: обеспечивает проверку целостности диодов. - Режим «прозвонки»: для быстрого тестирования электрических цепей на короткое замыкание. - Измерение силы постоянного тока: позволяет измерять токовые показатели в цепи постоянного тока. - Измерение силы переменного тока: для точного определения токовых значений в цепи переменного тока. - Измерение постоянного/переменного напряжения: возможность измерения высоких значений до 1000 В постоянного и до 750 В переменного напряжения. - Измерение емкости: для определения емкостных характеристик конденсаторов. - Измерение сопротивления: помогает измерять сопротивление в цепи для диагностики ее состояния. - Максимальный измеряемый переменный ток: до 10 А. - Функция NCV (Non-Contact Voltage): позволяет выявлять наличие напряжения без непосредственного контакта. - Функция True RMS: обеспечивает точные измерения синусоидальных и не-синусоидальных сигналов. - Питание: устройство поддерживает питание от одной батарейки типа AAA и двух батареек типа AAA, обеспечивая длительное время работы. Такое оборудование незаменимо для электриков, инженеров и любых специалистов, работающих с электричеством, благодаря своей точности, надежности и обширному набору функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870) - купить по цене 4010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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