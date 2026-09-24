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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) купить с доставкой в Москве
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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)

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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) - фото 1
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) - фото 1
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)
4 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Питание
1x AAA, 2x AAA
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Особенности
Дисплей: 10000 отсчетов Сверхточные измерения Автоматическая подсветка экрана Автоматическое отключение Автоматическое переключение диапазонов измерений Индикатор разряда батареи
Габариты без упаковки
147x76x37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
370

Описание товара Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)

Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим относительных измерений.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Питание
1x AAA, 2x AAA
Развернуть
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Особенности
Дисплей: 10000 отсчетов Сверхточные измерения Автоматическая подсветка экрана Автоматическое отключение Автоматическое переключение диапазонов измерений Индикатор разряда батареи
Габариты без упаковки
147x76x37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим относительных измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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