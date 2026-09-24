Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб.
В наличии
Код товара: 720996
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Питание
1x AAA, 2x AAA
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Особенности
Дисплей: 10000 отсчетов Сверхточные измерения Автоматическая подсветка экрана Автоматическое отключение Автоматическое переключение диапазонов измерений Индикатор разряда батареи
Габариты без упаковки
147x76x37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
370
Описание товара Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим относительных измерений.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитШтангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL ...
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитШтангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-200-0.01, 200 мм, Професси...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитЦифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830)
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитШтангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL ...
-
В наличииЦена 6 810 руб.1703 руб. в СплитМегаомметр цифровой ЗУБР ММ-5000, Профессионал (59847)
-
В наличииЦена 6 910 руб.1728 руб. в СплитТелескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитМультиметр цифровой ЗУБР МА-200
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитТелескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м
Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Питание
1x AAA, 2x AAA
Развернуть
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Особенности
Дисплей: 10000 отсчетов Сверхточные измерения Автоматическая подсветка экрана Автоматическое отключение Автоматическое переключение диапазонов измерений Индикатор разряда батареи
Габариты без упаковки
147x76x37 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим относительных измерений.
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)