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Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) купить с доставкой в Москве
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Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830)

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Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 1
Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 2
Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 3
Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
  • Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 1
  • Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 2
  • Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 3
  • Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830)
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Измерение частоты
Да
Max измеряемая температура °С
1000
Max частота
10000000
Режим INRUSH
Нет
Наличие функции NCV
Да
Режим LoZ
Нет
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
193х73х34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х5
Вес, г.
400

Описание товара Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830)

Профессиональные автоматические цифровые токовые клещи KRAFTOOL гарантируют наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением.

Отзывы о товаре Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Измерение емкости
Да
Измерение частоты
Да
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Max измеряемая температура °С
1000
Max частота
10000000
Режим INRUSH
Нет
Наличие функции NCV
Да
Режим LoZ
Нет
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
193х73х34 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные автоматические цифровые токовые клещи KRAFTOOL гарантируют наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC (59830) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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