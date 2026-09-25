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Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м купить с доставкой в Москве
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Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м

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Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 1
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 2
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 3
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 4
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 5
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 6
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 7
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 8
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 9
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 10
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 11
Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 1
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 2
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 3
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 4
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 5
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 6
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 7
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 8
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 9
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 10
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 11
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м
6 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
пластик
Длина разметки, мм
5000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.14х0.07
Вес, кг.
2.69

Описание товара Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м

Телескопическая линейка ЗУБР 5 м, артикул 34385 - идеальный инструмент для точных измерений. Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Линейка легко складывается, что делает ее удобной в хранении и транспортировке. Длина в 5 метров позволяет справиться с большими задачами, а точность измерений 0,25 мм на метр гарантирует высокую точность работ. Произведено компанией ЗУБР, известной своим качеством и надежностью.

Отзывы о товаре Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
пластик
Длина разметки, мм
5000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая линейка ЗУБР 5 м, артикул 34385 - идеальный инструмент для точных измерений. Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Линейка легко складывается, что делает ее удобной в хранении и транспортировке. Длина в 5 метров позволяет справиться с большими задачами, а точность измерений 0,25 мм на метр гарантирует высокую точность работ. Произведено компанией ЗУБР, известной своим качеством и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопическая линейка ЗУБР 34385, 5 м - купить по цене 6910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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