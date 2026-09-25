Top.Mail.Ru
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 1
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 2
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 3
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 4
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 5
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 6
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 7
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 8
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 9
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 10
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 11
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 1
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 2
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 3
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 4
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 5
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 6
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 7
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 8
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 9
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 10
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 11
  • Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м
10 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
8000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.56х0.14х0.07
Вес, кг.
3.63

Описание товара Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м

Телескопическая линейка предназначена для точных измерений и контроля линейных размеров между элементами конструкций, дверных проёмов, разметки помещения при монтаже и изготовлении окон и офисных перегородок. Представляет собой профессиональный инструмент для сложных измерений крупных объектов. Выполняет функции рулетки, линейки и уровня. Наличие встроенного уровня с мишенью и горизонтальной ампулы позволяет использовать телескопическую линейку для проверки горизонтальности и вертикальности конструкций.

Отзывы о товаре Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
8000
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая линейка предназначена для точных измерений и контроля линейных размеров между элементами конструкций, дверных проёмов, разметки помещения при монтаже и изготовлении окон и офисных перегородок. Представляет собой профессиональный инструмент для сложных измерений крупных объектов. Выполняет функции рулетки, линейки и уровня. Наличие встроенного уровня с мишенью и горизонтальной ампулы позволяет использовать телескопическую линейку для проверки горизонтальности и вертикальности конструкций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопическая линейка ЗУБР 34386, 8 м – стоимость товара 10400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...