Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200)
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Характеристики
Описание товара Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200)
Штангенциркуль KRAFTOOL 34460-200 обеспечивает точные измерения наружных и внутренних линейных размеров изделий и деталей. Инструмент с диапазоном измерений 0-200 мм выводит данные замеров на электронный ЖК-дисплей и гарантирует высокую точность измерений. Эта модель находит применение в приборо- и машиностроении, будет полезна при выполнении слесарных и монтажных задач. Электронный штангенциркуль KRAFTOOL 34460-200 может выводить данные измерений как в миллиметрах, так и в дюймах, при этом погрешность составляет не более 30 мкм. В конструкции инструмента предусмотрен глубиномер, необходимый для измерения глубины отверстий. Эксплуатировать штангенциркуль производитель рекомендует при температуре от +5 до +40 и влажности не выше 80%. Для питания модели используется аккумулятор типоразмера LR 44.
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