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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200)

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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 1
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 2
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 3
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 4
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 5
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 6
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 7
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 8
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 9
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 10
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 11
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 12
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 13
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 14
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 15
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 16
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 17
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 18
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 19
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 20
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 21
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 22
Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 1
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 2
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 3
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 4
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 5
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 6
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 7
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 8
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 9
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 10
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 11
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 12
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 13
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 14
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 15
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 16
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 17
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 18
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 19
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 20
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 21
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 22
  • Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721881
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200)
5 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
30
Питание
1x LR44
Особенности
перевод миллиметров в дюймы, ручная установка нуля, стопорный винт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х3
Вес, г.
400

Описание товара Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200)

Штангенциркуль KRAFTOOL 34460-200 обеспечивает точные измерения наружных и внутренних линейных размеров изделий и деталей. Инструмент с диапазоном измерений 0-200 мм выводит данные замеров на электронный ЖК-дисплей и гарантирует высокую точность измерений. Эта модель находит применение в приборо- и машиностроении, будет полезна при выполнении слесарных и монтажных задач. Электронный штангенциркуль KRAFTOOL 34460-200 может выводить данные измерений как в миллиметрах, так и в дюймах, при этом погрешность составляет не более 30 мкм. В конструкции инструмента предусмотрен глубиномер, необходимый для измерения глубины отверстий. Эксплуатировать штангенциркуль производитель рекомендует при температуре от +5 до +40 и влажности не выше 80%. Для питания модели используется аккумулятор типоразмера LR 44.

Отзывы о товаре Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
30
Питание
1x LR44
Особенности
перевод миллиметров в дюймы, ручная установка нуля, стопорный винт
Страна производитель
Китай
Описание
Штангенциркуль KRAFTOOL 34460-200 обеспечивает точные измерения наружных и внутренних линейных размеров изделий и деталей. Инструмент с диапазоном измерений 0-200 мм выводит данные замеров на электронный ЖК-дисплей и гарантирует высокую точность измерений. Эта модель находит применение в приборо- и машиностроении, будет полезна при выполнении слесарных и монтажных задач. Электронный штангенциркуль KRAFTOOL 34460-200 может выводить данные измерений как в миллиметрах, так и в дюймах, при этом погрешность составляет не более 30 мкм. В конструкции инструмента предусмотрен глубиномер, необходимый для измерения глубины отверстий. Эксплуатировать штангенциркуль производитель рекомендует при температуре от +5 до +40 и влажности не выше 80%. Для питания модели используется аккумулятор типоразмера LR 44.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL 200 мм, (34460-200) - стоимость товара 5300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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