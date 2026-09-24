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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) купить с доставкой в Москве
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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)

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Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 1
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 2
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 3
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 4
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 5
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 6
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 7
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 8
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 9
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 10
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 1
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 2
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 3
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 4
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 5
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 6
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 7
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 8
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 9
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 10
  • Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4xAAA
Габариты без упаковки
144х73х27 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
350

Описание товара Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)

Автоматический цифровой смарт-мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты, измерение температуры и режим относительных измерений.

Отзывы о товаре Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4xAAA
Габариты без упаковки
144х73х27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматический цифровой смарт-мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты, измерение температуры и режим относительных измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872) - стоимость товара 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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