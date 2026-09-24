Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
В наличии
Код товара: 721886
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
250
Частота измерений
0-250 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х11х3
Вес, г.
410
Описание товара Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-250 250 мм 34514-250 выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89, осуществляет высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Инструмент изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитШтангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Професси...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитУсиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 ...
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитЛекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитЦифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832)
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитШтангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-300, 300 мм, Профессионал (345...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитМультиметр цифровой KRAFTOOL KM-700 (59852)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитШтангенциркуль электронный высокоточный, металлический KRAFTOOL ...
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
250
Частота измерений
0-250 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-250 250 мм 34514-250 выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89, осуществляет высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Инструмент изготовлен из высококачественной закаленной стали. Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250) - стоимость товара 2770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (34514-250)