Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-60, 0,6 м
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 742100
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2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип оборудования
линейка
Материал
анодированный алюминий
Длина разметки, мм
600
Цена деления
1 мм
Габариты без упаковки
600х65х37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х8х8
Вес, г.
740
Описание товара Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-60, 0,6 м
Усиленная алюминиевая линейка 0.6 м со стальной направляющей KRAFTOOL Kraft-line 34275-60 обеспечивает точные ровные линии при резке и разметке. Незаменима при выполнении чертежей, резке изделий, нанесения штриховки, разметки. Точный и универсальный инструмент для любого производства. Применяется для резки и раскроя листовых и рулонных материалов на любом крупном и малом производстве: в столярном и швейном цехе, для резки напольных покрытий, любых декоративных панелей, тканей, самоклеящейся плёнки, авто винила, фотобумаги, баннерного полотна, пластика ПВХ, пенокартона.
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Бренд
Kraftool
Тип оборудования
линейка
Материал
анодированный алюминий
Длина разметки, мм
600
Цена деления
1 мм
Габариты без упаковки
600х65х37 мм
Страна производитель
Китай
Усиленная алюминиевая линейка 0.6 м со стальной направляющей KRAFTOOL Kraft-line 34275-60 обеспечивает точные ровные линии при резке и разметке. Незаменима при выполнении чертежей, резке изделий, нанесения штриховки, разметки. Точный и универсальный инструмент для любого производства. Применяется для резки и раскроя листовых и рулонных материалов на любом крупном и малом производстве: в столярном и швейном цехе, для резки напольных покрытий, любых декоративных панелей, тканей, самоклеящейся плёнки, авто винила, фотобумаги, баннерного полотна, пластика ПВХ, пенокартона.
Усиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool KRAFT-LINE 34275-60, 0,6 м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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