Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08
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Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722959
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Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4x AAA
Габариты без упаковки
189x89x53 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х5
Вес, г.
345
Описание товара Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08
Измерительное оборудование Inforce представляет собой многофункциональный инструмент, специально разработанный для точного измерения различных электрических величин. Это устройство отлично подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря сочетанию высокой точности и удобства в использовании.
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Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Развернуть
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4x AAA
Габариты без упаковки
189x89x53 мм
Страна производитель
Китай
Измерительное оборудование Inforce представляет собой многофункциональный инструмент, специально разработанный для точного измерения различных электрических величин. Это устройство отлично подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров, благодаря сочетанию высокой точности и удобства в использовании.
Мультиметр цифровой Inforce 01-05-08 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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