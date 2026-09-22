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Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT

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Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 1
Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 2
Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 3
Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 4
Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 5
Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 6
Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2400
Диаметр диска
230
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 1
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 2
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 3
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 4
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 5
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 6
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722945
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2400
Диаметр диска
230
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х23х13
Вес, кг.
7.9

Описание товара Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT

Шлифовальная машина угловая KEYANG – это мощный и надёжный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных шлифовальных и резательных задач. С мощностью в 2400 Вт, эта модель обеспечивает высокую производительность, гарантируя быстрые и точные результаты обработки различных материалов. Диаметр диска составляет 230 мм, что делает её подходящей для выполнения масштабных работ, требующих высокой точности и эффективности. Это оптимальное решение для профессионалов, которым важно совмещать качество и скорость выполнения работ. Вес машины составляет 4,9 кг, что обеспечивает удобство и маневренность при длительном использовании, позволяя оператору меньше уставать во время работы. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает комфортный и безопасный захват, что особенно важно при выполнении сложных задач, требующих максимального контроля над инструментом. Бренд KEYANG известен своей надежностью и качеством продукции, предоставляя инструмент, который прослужит долго даже при интенсивном использовании. Эта угловая шлифовальная машина станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ищущих надежный и эффективный инструмент для своих проектов.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая KEYANG DG-924AVT




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2400
Диаметр диска
230
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина угловая KEYANG – это мощный и надёжный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных шлифовальных и резательных задач. С мощностью в 2400 Вт, эта модель обеспечивает высокую производительность, гарантируя быстрые и точные результаты обработки различных материалов. Диаметр диска составляет 230 мм, что делает её подходящей для выполнения масштабных работ, требующих высокой точности и эффективности. Это оптимальное решение для профессионалов, которым важно совмещать качество и скорость выполнения работ. Вес машины составляет 4,9 кг, что обеспечивает удобство и маневренность при длительном использовании, позволяя оператору меньше уставать во время работы. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает комфортный и безопасный захват, что особенно важно при выполнении сложных задач, требующих максимального контроля над инструментом. Бренд KEYANG известен своей надежностью и качеством продукции, предоставляя инструмент, который прослужит долго даже при интенсивном использовании. Эта угловая шлифовальная машина станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ищущих надежный и эффективный инструмент для своих проектов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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