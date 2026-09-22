Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C
Шлифовальная машина KEYANG — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий для различных задач, связанных с обработкой поверхностей. Спроектированная с учетом потребностей как профессионалов, так и домашних мастеров, эта угловая шлифмашина обеспечивает отличную производительность и надежность. С мощностью 1100 Вт, она демонстрирует исключительную эффективность и обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Компактные габариты и легкий вес — всего 1,6 кг — делают ее удобной в использовании, снижая усталость даже при продолжительной работе. Эта модель оснащена диском диаметром 125 мм, который вращается с максимальной частотой 11500 об/мин, что гарантирует высокую скорость и качество шлифовки. Бренд KEYANG известен своей надежностью и долговечностью, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы инструмента и его способности справляться с любой задачей. Шлифовальная машина KEYANG — это отличный выбор для тех, кто ценит прочность конструкции, мощность и удобство в использовании.
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