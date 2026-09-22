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Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C

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Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 1
Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 2
Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 3
Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 4
Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 5
Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 6
Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 1
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 2
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 3
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 4
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 5
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 6
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722939
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х12
Вес, кг.
3.19

Описание товара Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C

Шлифовальная машина KEYANG — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий для различных задач, связанных с обработкой поверхностей. Спроектированная с учетом потребностей как профессионалов, так и домашних мастеров, эта угловая шлифмашина обеспечивает отличную производительность и надежность. С мощностью 1100 Вт, она демонстрирует исключительную эффективность и обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Компактные габариты и легкий вес — всего 1,6 кг — делают ее удобной в использовании, снижая усталость даже при продолжительной работе. Эта модель оснащена диском диаметром 125 мм, который вращается с максимальной частотой 11500 об/мин, что гарантирует высокую скорость и качество шлифовки. Бренд KEYANG известен своей надежностью и долговечностью, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы инструмента и его способности справляться с любой задачей. Шлифовальная машина KEYANG — это отличный выбор для тех, кто ценит прочность конструкции, мощность и удобство в использовании.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина KEYANG — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий для различных задач, связанных с обработкой поверхностей. Спроектированная с учетом потребностей как профессионалов, так и домашних мастеров, эта угловая шлифмашина обеспечивает отличную производительность и надежность. С мощностью 1100 Вт, она демонстрирует исключительную эффективность и обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Компактные габариты и легкий вес — всего 1,6 кг — делают ее удобной в использовании, снижая усталость даже при продолжительной работе. Эта модель оснащена диском диаметром 125 мм, который вращается с максимальной частотой 11500 об/мин, что гарантирует высокую скорость и качество шлифовки. Бренд KEYANG известен своей надежностью и долговечностью, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы инструмента и его способности справляться с любой задачей. Шлифовальная машина KEYANG — это отличный выбор для тех, кто ценит прочность конструкции, мощность и удобство в использовании.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Шлифмашина угловая KEYANG DG-1102C - по цене 7450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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