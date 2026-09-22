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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9200
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722931
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Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18X-1x40SJ 5133005707
Шлифовальная машина Ryobi — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для обработки различных поверхностей. Эта угловая шлифмашина сочетает в себе компактность и высокую производительность, что делает её идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Мощность прибора составляет 250 Вт, что обеспечивает достаточную энергию для выполнения широкого спектра задач. Инструмент оснащен диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что позволяет осуществлять детальную шлифовку и обработку. Благодаря высокой частоте вращения диска, достигающей 9200 оборотов в минуту, шлифмашина обеспечивает быстрое и качественное выполнение работ.
Питание устройства осуществляется от надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает продолжительную работу без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно при выполнении задач вдали от источников электропитания.
Весит шлифмашина 4,1 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение устойчивости и маневренности при эксплуатации. Этот инструмент станет отличным помощником в выполнении даже самых сложных задач, обеспечивая комфорт и эффективность работы.
С шлифовальной машиной Ryobi вы сможете достигать профессиональных результатов в шлифовании и полировке поверхностей с минимальными усилиями!
Шлифовальная машина Ryobi — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для обработки различных поверхностей. Эта угловая шлифмашина сочетает в себе компактность и высокую производительность, что делает её идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Мощность прибора составляет 250 Вт, что обеспечивает достаточную энергию для выполнения широкого спектра задач. Инструмент оснащен диском диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что позволяет осуществлять детальную шлифовку и обработку. Благодаря высокой частоте вращения диска, достигающей 9200 оборотов в минуту, шлифмашина обеспечивает быстрое и качественное выполнение работ.
Питание устройства осуществляется от надежного литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В, что обеспечивает продолжительную работу без необходимости частой подзарядки. Это особенно удобно при выполнении задач вдали от источников электропитания.
Весит шлифмашина 4,1 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение устойчивости и маневренности при эксплуатации. Этот инструмент станет отличным помощником в выполнении даже самых сложных задач, обеспечивая комфорт и эффективность работы.
С шлифовальной машиной Ryobi вы сможете достигать профессиональных результатов в шлифовании и полировке поверхностей с минимальными усилиями!
Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18X-1x40SJ 5133005707 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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