Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Блокировка кнопки включения
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722926
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Рабочая поверхность, мм
93х185
Дополнительная рукоятка
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х14
Вес, кг.
2
Описание товара Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 служит для обработки древесины, пластмассы и аналогичных материалов. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью липучки или зажимов. Благодаря наличию системы пылеудаления рабочее место остается в чистоте. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват.
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Бренд
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Рабочая поверхность, мм
93х185
Дополнительная рукоятка
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 служит для обработки древесины, пластмассы и аналогичных материалов. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью липучки или зажимов. Благодаря наличию системы пылеудаления рабочее место остается в чистоте. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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