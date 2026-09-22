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Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 купить с доставкой в Москве
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Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678

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Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 1
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 2
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 3
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 4
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 5
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 6
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Блокировка кнопки включения
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 1
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 2
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 3
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 4
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 5
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 6
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722926
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Рабочая поверхность, мм
93х185
Дополнительная рукоятка
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х14
Вес, кг.
2

Описание товара Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678

Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 служит для обработки древесины, пластмассы и аналогичных материалов. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью липучки или зажимов. Благодаря наличию системы пылеудаления рабочее место остается в чистоте. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Рабочая поверхность, мм
93х185
Дополнительная рукоятка
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Виброшлифмашина Ryobi RSS200-GA20 5133003678 служит для обработки древесины, пластмассы и аналогичных материалов. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью липучки или зажимов. Благодаря наличию системы пылеудаления рабочее место остается в чистоте. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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