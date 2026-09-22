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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722917
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Описание товара Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765
Шлифовальная машина AEG — это мощный и надежный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач по обработке металлических и каменных поверхностей. Оснащенная двигателем мощностью 2400 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и стабильность работы.
Модель поставляется в удобном кейсе, что упрощает ее транспортировку и хранение. А благодаря дополнительной рукоятке, работа становится более безопасной и комфортной, поскольку это обеспечивает устойчивость и контроль над инструментом даже в сложных условиях эксплуатации.
Вес этой шлифовальной машины составляет 5,6 кг, что позволяет сохранять маневренность и снижает утомляемость оператора во время длительных работ. Диаметр диска 230 мм делает ее идеальным выбором для крупных проектов, а максимальная частота вращения диска в 6600 об/мин обеспечивает высокую скорость обработки.
Также модель оборудована функцией фиксации шпинделя, что упрощает замену диска и увеличивает безопасность при работе. Несмотря на отсутствие регулировки частоты вращения, данная шлифмашина обеспечивает стабильную и высококачественную работу благодаря своей мощности и технологическим характеристикам.
Это надежное и долговечное устройство, питающееся от сети с напряжением 220 В, станет незаменимым помощником профессионалов в области строительства и ремонта. Бренд AEG гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая акцент на инновациях и эргономичности инструмента.
Шлифовальная машина AEG — это мощный и надежный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач по обработке металлических и каменных поверхностей. Оснащенная двигателем мощностью 2400 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и стабильность работы.
Модель поставляется в удобном кейсе, что упрощает ее транспортировку и хранение. А благодаря дополнительной рукоятке, работа становится более безопасной и комфортной, поскольку это обеспечивает устойчивость и контроль над инструментом даже в сложных условиях эксплуатации.
Вес этой шлифовальной машины составляет 5,6 кг, что позволяет сохранять маневренность и снижает утомляемость оператора во время длительных работ. Диаметр диска 230 мм делает ее идеальным выбором для крупных проектов, а максимальная частота вращения диска в 6600 об/мин обеспечивает высокую скорость обработки.
Также модель оборудована функцией фиксации шпинделя, что упрощает замену диска и увеличивает безопасность при работе. Несмотря на отсутствие регулировки частоты вращения, данная шлифмашина обеспечивает стабильную и высококачественную работу благодаря своей мощности и технологическим характеристикам.
Это надежное и долговечное устройство, питающееся от сети с напряжением 220 В, станет незаменимым помощником профессионалов в области строительства и ремонта. Бренд AEG гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая акцент на инновациях и эргономичности инструмента.
Шлифмашина угловая AEG WS24-230GEV 4935431765 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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