Top.Mail.Ru
Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 1
Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 2
Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 3
Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
4800
  • Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 1
  • Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 2
  • Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 3
  • Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722915
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
4800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х10
Вес, кг.
3.82

Описание товара Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279

Шлифовальная машина AEG представляет собой высокоэффективный инструмент, разработанный для профессиональной полировки и шлифовки различных поверхностей. Сочетая в себе мощность и надежность, эта модель оборудована двигателем мощностью 1200 Вт, что обеспечивает стабильную и продуктивную работу, позволяя обрабатывать даже самые твердые материалы. Одним из ключевых преимуществ шлифовальной машины AEG является продуманная конструкция, вес которой составляет всего 2,5 кг. Это способствует удобству использования и минимальной усталости оператора при длительной эксплуатации. Легкость и эргономичность делают инструмент идеальным выбором для различных задач по шлифовке и полировке. Модель также оснащена функцией фиксации шпинделя, что упрощает процесс смены насадок и обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Это делает машину особенно удобной и практичной в использовании, экономя время и усилия пользователя. Шлифмашина полировальная от бренда AEG — выбор профессионалов, ценящих качество, надежность и удобство. Она идеально подходит как для использования в мастерской, так и для выполнения сложных задач на строительных площадках.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
4800
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG представляет собой высокоэффективный инструмент, разработанный для профессиональной полировки и шлифовки различных поверхностей. Сочетая в себе мощность и надежность, эта модель оборудована двигателем мощностью 1200 Вт, что обеспечивает стабильную и продуктивную работу, позволяя обрабатывать даже самые твердые материалы. Одним из ключевых преимуществ шлифовальной машины AEG является продуманная конструкция, вес которой составляет всего 2,5 кг. Это способствует удобству использования и минимальной усталости оператора при длительной эксплуатации. Легкость и эргономичность делают инструмент идеальным выбором для различных задач по шлифовке и полировке. Модель также оснащена функцией фиксации шпинделя, что упрощает процесс смены насадок и обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Это делает машину особенно удобной и практичной в использовании, экономя время и усилия пользователя. Шлифмашина полировальная от бренда AEG — выбор профессионалов, ценящих качество, надежность и удобство. Она идеально подходит как для использования в мастерской, так и для выполнения сложных задач на строительных площадках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...