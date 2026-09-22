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Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224

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Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
4
  • Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722884
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
123

Описание товара Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224

Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежные и эффективные источники энергии, разработанные для обеспечения максимальной производительности ваших устройств. Изготовленные в Китае, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью. С ключевыми характеристиками, такими как емкость 3 А·ч и напряжение 4 В, аккумуляторы Ryobi обеспечивают продолжительное время работы инструментов на одной зарядке. Литий-ионная технология (Li-Ion) позволяет аккумуляторам быть легкими и компактными – их вес составляет всего 0,12 кг, что делает использование инструмента удобным и неутомительным. Бренд Ryobi славится надежностью и передовыми решениями, и эти аккумуляторы не становятся исключением. Удобный тип крепления с обоймой обеспечивает быстрый и легкий процесс замены и фиксации аккумулятора на инструменте, что особенно важно при интенсивной эксплуатации. Выбирая аккумуляторы Ryobi, вы приобретаете не только энергию для своих инструментов, но и уверенность в их бесперебойной и длительной работе.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 4В RB4L30 5133006224




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
4
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi – это надежные и эффективные источники энергии, разработанные для обеспечения максимальной производительности ваших устройств. Изготовленные в Китае, эти аккумуляторы отличаются высоким качеством и долговечностью. С ключевыми характеристиками, такими как емкость 3 А·ч и напряжение 4 В, аккумуляторы Ryobi обеспечивают продолжительное время работы инструментов на одной зарядке. Литий-ионная технология (Li-Ion) позволяет аккумуляторам быть легкими и компактными – их вес составляет всего 0,12 кг, что делает использование инструмента удобным и неутомительным. Бренд Ryobi славится надежностью и передовыми решениями, и эти аккумуляторы не становятся исключением. Удобный тип крепления с обоймой обеспечивает быстрый и легкий процесс замены и фиксации аккумулятора на инструменте, что особенно важно при интенсивной эксплуатации. Выбирая аккумуляторы Ryobi, вы приобретаете не только энергию для своих инструментов, но и уверенность в их бесперебойной и длительной работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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