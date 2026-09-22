Набор бит DeWalt DT70901T-QZ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты - 25 шт., адаптер, держатель для бит, кейс, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722680
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
адаптер на Sq 1/4 дюйм.
Комплектация
биты - 25 шт., адаптер, держатель для бит, кейс, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
299
Описание товара Набор бит DeWalt DT70901T-QZ
Набор бит DeWalt DT70901T-QZ
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Бренд
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
адаптер на Sq 1/4 дюйм.
Комплектация
биты - 25 шт., адаптер, держатель для бит, кейс, упаковка
Страна производитель
Китай
Набор бит DeWalt DT70901T-QZ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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