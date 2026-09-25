Бур по бетону GROSS 70696, PRO, 18 х 450 мм, SDS PLUS
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Характеристики
Описание товара Бур по бетону GROSS 70696, PRO, 18 х 450 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Gross PRO 70696 длиной 450 мм, с хвостовиком SDS Plus, предназначен для сверления отверстий диаметром 18 мм в бетоне, кирпиче и камне. Успешно справляется с поставленными задачами благодаря двухкромочной твердосплавной пластине. Бур используется с перфораторами, оснащенными патронами SDS Plus, подходит как для бытового, так и для профессионального применения.
Преимущества
- Максимальная прочность — режущая пластина из высокотвердого сплава карбида вольфрама 80-90 HRC легко справляется с бурением камня.
- Увеличенный ресурс работы — тело бура изготовлено из легированной стали, а верхний слой закален токами высокой частоты, что повышает его износостойкость.
- Улучшенный отвод шлама — двойная спираль с прямоугольной вершиной эффективно удаляет пыль, в результате бур не перегревается и производительность остается на высоком уровне.
- Непревзойденное качество — оснастка произведена в Германии по полностью автоматизированной технологии, что гарантирует стабильно высокое качество работы и долгий срок службы.
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Бур по бетону Gross PRO 70696 длиной 450 мм, с хвостовиком SDS Plus, предназначен для сверления отверстий диаметром 18 мм в бетоне, кирпиче и камне. Успешно справляется с поставленными задачами благодаря двухкромочной твердосплавной пластине. Бур используется с перфораторами, оснащенными патронами SDS Plus, подходит как для бытового, так и для профессионального применения.
Преимущества
- Максимальная прочность — режущая пластина из высокотвердого сплава карбида вольфрама 80-90 HRC легко справляется с бурением камня.
- Увеличенный ресурс работы — тело бура изготовлено из легированной стали, а верхний слой закален токами высокой частоты, что повышает его износостойкость.
- Улучшенный отвод шлама — двойная спираль с прямоугольной вершиной эффективно удаляет пыль, в результате бур не перегревается и производительность остается на высоком уровне.
- Непревзойденное качество — оснастка произведена в Германии по полностью автоматизированной технологии, что гарантирует стабильно высокое качество работы и долгий срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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