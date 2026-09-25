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Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев

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Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 7
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 8
Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 8
  • Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х2
Вес, г.
450

Описание товара Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев

Пильный диск Gross 73320, ф190 х 30 мм, с 48 зубьями, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Является оснасткой для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 20 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ подходит как для продольного, так и для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.

Преимущества

  • Высокое качество работ — 48 мелких зубьев и режущие кромки, прошедшие многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают точный и чистый рез материалов.
  • Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
  • Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
  • Надежность — в припое содержится значительное количество серебра, он прочно фиксирует твердосплавные пластины к корпусу диска.
  • Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Gross 73320, ф190 х 30 мм, с 48 зубьями, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Является оснасткой для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 20 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ подходит как для продольного, так и для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.

Преимущества

  • Высокое качество работ — 48 мелких зубьев и режущие кромки, прошедшие многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают точный и чистый рез материалов.
  • Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
  • Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
  • Надежность — в припое содержится значительное количество серебра, он прочно фиксирует твердосплавные пластины к корпусу диска.
  • Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев - этот товар вы можете купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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