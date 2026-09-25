Диск алмазный GROSS 730037, ф125х22,2мм, лазерная приварка турбо-сегментов, сухое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 730037, ф125х22,2мм, лазерная приварка турбо-сегментов, сухое резание
Алмазный диск Gross 730037 диаметром 125 х 22,2 мм, с лазерной приваркой турбо-сегментов, предназначен для сухой резки бетона, в том числе свежего, слабоармированного железобетона, кирпича, песчаника и гранита. Посадочный диаметр 22,2 мм позволяет использовать диск в качестве оснастки для УШМ. Турбо-сегментное строение обеспечивает быстрое сухое резание без необходимости водяного охлаждения. Благодаря оптимально подобранной связке диск выдерживает высокие нагрузки при выполнении большого объема работ. Подходит как для интенсивного бытового, так и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — диск из стали 65Mn способен быстро резать различные материалы, в т.ч. слабоармированный бетон, без риска деформации.
- Надежная фиксация алмазного слоя — лазерная приварка сегментов обеспечивает диску высокую стойкость к нагрузкам.
- Повышенная производительность — режущий слой состоит из алмазов размером 40-50 мкм, его ширина составляет 10 мм.
- Высокий рабочий ресурс — металлическая связка, в составе которой серебро, кобальт и другие высококачественные компоненты, надежно удерживает алмазные зерна, обеспечивает равномерный износ и своевременное обновление режущего слоя.
- Коррозионная стойкость — корпус покрыт защитным бесцветным лаком.
- Гарантированное качество — диск изготовлен на современном оборудовании с соблюдением строго технологического контроля.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Gross 730037 диаметром 125 х 22,2 мм, с лазерной приваркой турбо-сегментов, предназначен для сухой резки бетона, в том числе свежего, слабоармированного железобетона, кирпича, песчаника и гранита. Посадочный диаметр 22,2 мм позволяет использовать диск в качестве оснастки для УШМ. Турбо-сегментное строение обеспечивает быстрое сухое резание без необходимости водяного охлаждения. Благодаря оптимально подобранной связке диск выдерживает высокие нагрузки при выполнении большого объема работ. Подходит как для интенсивного бытового, так и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — диск из стали 65Mn способен быстро резать различные материалы, в т.ч. слабоармированный бетон, без риска деформации.
- Надежная фиксация алмазного слоя — лазерная приварка сегментов обеспечивает диску высокую стойкость к нагрузкам.
- Повышенная производительность — режущий слой состоит из алмазов размером 40-50 мкм, его ширина составляет 10 мм.
- Высокий рабочий ресурс — металлическая связка, в составе которой серебро, кобальт и другие высококачественные компоненты, надежно удерживает алмазные зерна, обеспечивает равномерный износ и своевременное обновление режущего слоя.
- Коррозионная стойкость — корпус покрыт защитным бесцветным лаком.
- Гарантированное качество — диск изготовлен на современном оборудовании с соблюдением строго технологического контроля.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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