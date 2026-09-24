Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм Standard for Abrasive (2.608.602.615)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710227
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х1
Вес, г.
200
Описание товара Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм Standard for Abrasive (2.608.602.615)
Для всех типов абразивных материалов. Оптимизированная алмазная матрица гарантирует надежный результат. Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch в Швейцарии. С посадочным отверстием 22.23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Для всех типов абразивных материалов. Оптимизированная алмазная матрица гарантирует надежный результат. Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch в Швейцарии. С посадочным отверстием 22.23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм Standard for Abrasive (2.608.602.615) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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