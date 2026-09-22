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Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1

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Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 1
Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 2
Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 3
Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 4
Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
PP (полипропилен)
Количество отделений
1
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 1
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 2
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 3
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 4
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722671
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
PP (полипропилен)
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
44х34х33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х33
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1

Верхний ящик системы TSTAK для организации и хранения мелких деталей. Длинная алюминиевая ручка для удобной переноски. Большой объем для хранения громоздких предметов. Передние металлические защелки повышают прочность и долговечность Органайзер расположен над основным отсеком, позволяет удобно хранить мелкие принадлежности и расходные материалы Полный объем: 30,3л. Грузоподъемность: 30кг.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов DeWalt DWST83343-1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
PP (полипропилен)
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
44х34х33
Страна производитель
Китай
Описание
Верхний ящик системы TSTAK для организации и хранения мелких деталей. Длинная алюминиевая ручка для удобной переноски. Большой объем для хранения громоздких предметов. Передние металлические защелки повышают прочность и долговечность Органайзер расположен над основным отсеком, позволяет удобно хранить мелкие принадлежности и расходные материалы Полный объем: 30,3л. Грузоподъемность: 30кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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