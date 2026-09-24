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Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1

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Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 1
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 2
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 3
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 4
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 5
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 6
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 7
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 8
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 9
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
пластик, полиэстер, нейлон
Количество отделений
46
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 1
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 2
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 3
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 4
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 5
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 6
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 7
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 8
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 9
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722658
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
пластик, полиэстер, нейлон
Max нагрузка, кг
25
Количество отделений
46
Габаритные размеры), см
35x24x54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х24
Вес, кг.
3.8

Описание товара Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1

Рюкзак Dewalt DWST60101-1 Pro на колесах от ITS настолько же универсален, насколько и прочен, и создан для того, чтобы значительно упростить транспортировку ваших инструментов в работу. Рюкзак изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы и отдельно стоящая конструкция гарантируют, что сумка прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части рюкзака имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле он не впитывает воду. Помимо специального водонепроницаемого чехла со степенью защиты IP54 в передней части рюкзака (идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования), который также оснащен инновационной конструкцией молнии для защиты содержимого, рюкзак был разработан для того, чтобы стать решением для переноски. инструменты. В сумке имеются различные карманы и отделения, как внутри, так и снаружи, для переноски инструмента на работу и с работы. Это также позволяет вам организовать ваши инструменты таким образом, который соответствует вам, вашим потребностям и потребностям работы. Заметно и отчетливо Dewalt: в сумке достаточно места для бутылок, ручных инструментов, аксессуаров, дрелей, аккумуляторов и даже 13-дюймового ноутбука. Благодаря 46 отдельным карманам для всего найдется место, поэтому все имеет свое место. Теперь давайте будем честными: носить с собой все ваши инструменты, такие как дрель, запасные батареи, биты, аксессуары для шуруповертов, будет довольно утомительно. Вот почему, к счастью, рюкзак тоже на колесах. Предоставляем вам еще один для перевозки инструментов. Если его слишком много для переноски на спине, просто положите его на пол, потяните за телескопическую ручку и потяните за собой - так же, как если бы вы везли свой багаж через аэропорт. Преимущества Он настолько же универсален, насколько и долговечен. Специальный водостойкий отсек IP54. Если носить его на спине слишком тяжело, просто покатайте его за собой. 46 карманов внутри и снаружи. Место для дрели, бутылки, батареек, ручных инструментов и многого другого.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
пластик, полиэстер, нейлон
Max нагрузка, кг
25
Количество отделений
46
Габаритные размеры), см
35x24x54
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Dewalt DWST60101-1 Pro на колесах от ITS настолько же универсален, насколько и прочен, и создан для того, чтобы значительно упростить транспортировку ваших инструментов в работу. Рюкзак изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы и отдельно стоящая конструкция гарантируют, что сумка прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части рюкзака имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле он не впитывает воду. Помимо специального водонепроницаемого чехла со степенью защиты IP54 в передней части рюкзака (идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования), который также оснащен инновационной конструкцией молнии для защиты содержимого, рюкзак был разработан для того, чтобы стать решением для переноски. инструменты. В сумке имеются различные карманы и отделения, как внутри, так и снаружи, для переноски инструмента на работу и с работы. Это также позволяет вам организовать ваши инструменты таким образом, который соответствует вам, вашим потребностям и потребностям работы. Заметно и отчетливо Dewalt: в сумке достаточно места для бутылок, ручных инструментов, аксессуаров, дрелей, аккумуляторов и даже 13-дюймового ноутбука. Благодаря 46 отдельным карманам для всего найдется место, поэтому все имеет свое место. Теперь давайте будем честными: носить с собой все ваши инструменты, такие как дрель, запасные батареи, биты, аксессуары для шуруповертов, будет довольно утомительно. Вот почему, к счастью, рюкзак тоже на колесах. Предоставляем вам еще один для перевозки инструментов. Если его слишком много для переноски на спине, просто положите его на пол, потяните за телескопическую ручку и потяните за собой - так же, как если бы вы везли свой багаж через аэропорт. Преимущества Он настолько же универсален, насколько и долговечен. Специальный водостойкий отсек IP54. Если носить его на спине слишком тяжело, просто покатайте его за собой. 46 карманов внутри и снаружи. Место для дрели, бутылки, батареек, ручных инструментов и многого другого.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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