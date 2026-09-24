Описание товара Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60101-1

Рюкзак Dewalt DWST60101-1 Pro на колесах от ITS настолько же универсален, насколько и прочен, и создан для того, чтобы значительно упростить транспортировку ваших инструментов в работу. Рюкзак изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы и отдельно стоящая конструкция гарантируют, что сумка прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части рюкзака имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле он не впитывает воду. Помимо специального водонепроницаемого чехла со степенью защиты IP54 в передней части рюкзака (идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования), который также оснащен инновационной конструкцией молнии для защиты содержимого, рюкзак был разработан для того, чтобы стать решением для переноски. инструменты. В сумке имеются различные карманы и отделения, как внутри, так и снаружи, для переноски инструмента на работу и с работы. Это также позволяет вам организовать ваши инструменты таким образом, который соответствует вам, вашим потребностям и потребностям работы. Заметно и отчетливо Dewalt: в сумке достаточно места для бутылок, ручных инструментов, аксессуаров, дрелей, аккумуляторов и даже 13-дюймового ноутбука. Благодаря 46 отдельным карманам для всего найдется место, поэтому все имеет свое место. Теперь давайте будем честными: носить с собой все ваши инструменты, такие как дрель, запасные батареи, биты, аксессуары для шуруповертов, будет довольно утомительно. Вот почему, к счастью, рюкзак тоже на колесах. Предоставляем вам еще один для перевозки инструментов. Если его слишком много для переноски на спине, просто положите его на пол, потяните за телескопическую ручку и потяните за собой - так же, как если бы вы везли свой багаж через аэропорт. Преимущества Он настолько же универсален, насколько и долговечен. Специальный водостойкий отсек IP54. Если носить его на спине слишком тяжело, просто покатайте его за собой. 46 карманов внутри и снаружи. Место для дрели, бутылки, батареек, ручных инструментов и многого другого.