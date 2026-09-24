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Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1

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Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 1
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 2
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 3
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 4
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 5
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 6
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 7
Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
текстиль
Количество отделений
43
Ширина, см
20
Высота, см
35
Длина, м
48
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 1
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 2
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 3
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 4
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 5
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 6
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 7
  • Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722659
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
текстиль
Количество отделений
43
Ширина, см
20
Высота, см
35
Длина, м
48
Габаритные размеры), см
35x20x48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х35х20
Вес, кг.
2.57

Описание товара Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1

Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе рюкзак для инструментов DWST60122-1. Изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы гарантируют, что рюкзак прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле рюкзак не впитывает воду. Специальное отделение со степенью защиты IP54 в передней части идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования. 43 кармана внутри и снаружи.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
текстиль
Количество отделений
43
Ширина, см
20
Высота, см
35
Длина, м
48
Габаритные размеры), см
35x20x48
Страна производитель
Китай
Описание
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе рюкзак для инструментов DWST60122-1. Изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы гарантируют, что рюкзак прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле рюкзак не впитывает воду. Специальное отделение со степенью защиты IP54 в передней части идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования. 43 кармана внутри и снаружи.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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