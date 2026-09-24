Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак, упаковка
Материал
текстиль
Количество отделений
43
Ширина, см
20
Высота, см
35
Длина, м
48
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722659
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Описание товара Рюкзак для инструментов DeWalt DWST60122-1
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе рюкзак для инструментов DWST60122-1. Изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы гарантируют, что рюкзак прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле рюкзак не впитывает воду. Специальное отделение со степенью защиты IP54 в передней части идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования. 43 кармана внутри и снаружи.
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию продукта, в том числе рюкзак для инструментов DWST60122-1. Изготовлен из высококачественной и прочной ткани, которая также обладает грязеотталкивающими свойствами. Усиленные швы гарантируют, что рюкзак прослужит долго и сохранит свою форму с течением времени. В нижней части имеется водонепроницаемая пластиковая основа, поэтому при размещении или стоянии на земле рюкзак не впитывает воду. Специальное отделение со степенью защиты IP54 в передней части идеально подходит для планшетов, счетчиков и водочувствительного оборудования. 43 кармана внутри и снаружи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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