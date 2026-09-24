Top.Mail.Ru
Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка - фото 1
Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ruth Goller
Альбом (сингл)
Skyllumina
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка - фото 1
  • Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993994007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ruth Goller
Альбом (сингл)
Skyllumina
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Below My Skin, Reach Down Into The Deepest White, Of Snowhere, Next Time I Keep My Hands Down, All The Light I Have, I Hand To You, She Was My Own She Was Myself, Free From It, From Breaks To Shards Its A Short Path, Don't Follow Me, I Have For You - Simple Truth
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка

SKYLLUMINA представляет собой новый этап в творчестве Рут Голлер, композитора, басистки и вокалистки итальянского происхождения, проживающей в Лондоне. Голлер известна своей работой в качестве басистки и вокалистки с группой Alabaster DePlume, чью музыку она облагораживает на живых выступлениях своей внежанровой импровизационной интуицией, а также невероятно разнообразным послужным списком, включающим выступления и записи с Bex Burch's Vula Viel, Shabaka Hutchings, Rokia Traore, Melt Yourself Down, Sam Amidon и даже очень короткий период с Полом Маккартни. В SKYLLUMINA, своем дебютном альбоме на International Anthem, Голлер развивает концепцию своего первого сольного альбома Skylla – расстроенные басовые гармоники с многослойным вокалом – на этот раз сотрудничая с разными барабанщиками на каждом треке. «Как бас-гитаристка, я обожаю играть с барабанщиками, и я решила сосредоточиться на своей тесной связи с этим инструментом и с удивительными людьми, которых я встретила в своей жизни и которые на нем играют», — говорит Голлер. «Некоторые из них также играли на настроенных ударных инструментах, так что это дало бы мне еще один элемент для исследования». В записи альбома ей аккомпанировали Том Скиннер из The Smile, востребованный лондонский барабанщик Себ Рочфорд, берлинская коллега по лейблу International Anthem Бекс Берч и легенда чикагской сцены Фрэнк Розали. Но что еще важнее, музыка представляет собой захватывающий гиперфокус для Голлер и ее совершенно уникального, неповторимого композиционного видения. SKYLLUMINA, несмотря на свои концептуальные истоки, пронизана человеческими эмоциями. Ее мрачные мелодичные переливы и контрапунктная перкуссия легко могли бы вписаться в микстейп с такими королями инди-даунбита/аннуи, как Grouper или Low, и в то же время органично сочетались бы с подготовленной фортепианной пьесой в стиле Кейджа-Тюдора. А пронзительная, шипящая песня сирены ледникового периода, звучащая в мощных, женственных вокальных аранжировках Голлер, переносит ее в потусторонний мир, который лишь изредка населяют такие исполнительницы, как Бьорк и The Knife.

Отзывы о товаре Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993994007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ruth Goller
Альбом (сингл)
Skyllumina
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Below My Skin, Reach Down Into The Deepest White, Of Snowhere, Next Time I Keep My Hands Down, All The Light I Have, I Hand To You, She Was My Own She Was Myself, Free From It, From Breaks To Shards Its A Short Path, Don't Follow Me, I Have For You - Simple Truth
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
SKYLLUMINA представляет собой новый этап в творчестве Рут Голлер, композитора, басистки и вокалистки итальянского происхождения, проживающей в Лондоне. Голлер известна своей работой в качестве басистки и вокалистки с группой Alabaster DePlume, чью музыку она облагораживает на живых выступлениях своей внежанровой импровизационной интуицией, а также невероятно разнообразным послужным списком, включающим выступления и записи с Bex Burch's Vula Viel, Shabaka Hutchings, Rokia Traore, Melt Yourself Down, Sam Amidon и даже очень короткий период с Полом Маккартни. В SKYLLUMINA, своем дебютном альбоме на International Anthem, Голлер развивает концепцию своего первого сольного альбома Skylla – расстроенные басовые гармоники с многослойным вокалом – на этот раз сотрудничая с разными барабанщиками на каждом треке. «Как бас-гитаристка, я обожаю играть с барабанщиками, и я решила сосредоточиться на своей тесной связи с этим инструментом и с удивительными людьми, которых я встретила в своей жизни и которые на нем играют», — говорит Голлер. «Некоторые из них также играли на настроенных ударных инструментах, так что это дало бы мне еще один элемент для исследования». В записи альбома ей аккомпанировали Том Скиннер из The Smile, востребованный лондонский барабанщик Себ Рочфорд, берлинская коллега по лейблу International Anthem Бекс Берч и легенда чикагской сцены Фрэнк Розали. Но что еще важнее, музыка представляет собой захватывающий гиперфокус для Голлер и ее совершенно уникального, неповторимого композиционного видения. SKYLLUMINA, несмотря на свои концептуальные истоки, пронизана человеческими эмоциями. Ее мрачные мелодичные переливы и контрапунктная перкуссия легко могли бы вписаться в микстейп с такими королями инди-даунбита/аннуи, как Grouper или Low, и в то же время органично сочетались бы с подготовленной фортепианной пьесой в стиле Кейджа-Тюдора. А пронзительная, шипящая песня сирены ледникового периода, звучащая в мощных, женственных вокальных аранжировках Голлер, переносит ее в потусторонний мир, который лишь изредка населяют такие исполнительницы, как Бьорк и The Knife.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ruth Goller - Skyllumina (Coloured) (0789993994007) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...